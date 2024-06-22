خبير علاقات دولية يكشف سبب تعمد إسرائيل تدمير قطاع غزة (فيديو)

قال الدكتور أمجد أبو العزم أستاذ العلاقات الدولية فى الجامعة العربية الأمريكية، إن ما حدث فى غزة محاول للانتقام من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

نتنياهو يسعى لإطالة الحرب من أجل مصلحته واستمرار وجوده

وأضاف أمجد أبو العزم، خلال لقاءه ببرنامج "بيت للكل" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن نتنياهو يسعى لإطالة الحرب من أجل مصلحته واستمرار وجوده وحصوله على عدد كبير من الأصوات، وقد يكون هناك تصعيد أكبر فى الحرب طالما وجد هناك متطرفين فى حكومة الاحتلال لتثبيت سلطتهم وعدم خسارة مقاعدهم.

وتابع :"إسرائيل أخرجت فى هذه الحرب عدد من الملفات خاصة ملف التهجير، وتنظر لقطاع غزة من الناحية الأمنية بالدرجة الأولى وتختلف نظزتها عن الضفة الغربية.

وأردف: "إسرائيل تعتبر فى بعض المدارس الفكرية فى إسرائيل أن الضفة الغربية خطر عليها، وصمود أهل غزة كان مهما فضلا عن موقف مصر والأردن والسلطة الفلسطينية ساعد فى فشل مخطط التهجير.

وأكد الدكتور علي الأعور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن التصريحات التي صدرت عن رئاسة الأركان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وحتى رئيس الوزراء نتنياهو شخصيًا، قد تمت منذ تسعة أشهر، وأن التصريحات بدأت مع يوآف جالانت الذي قال إنه سيعيد لبنان إلى العصر الحجري وما شابه ذلك.

وأشار الأعور، خلال مداخلته اليوم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني الآن من حالة معنوية سيئة جدًا بعد تسعة أشهر من الحرب في قطاع غزة. وأكد أن إسرائيل لا تستطيع شن حرب طالما أن جبهة غزة مفتوحة، نظرًا لنقص الموارد البشرية والجنود الإسرائيليين.

وأوضح الأعور أن الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه غير قادر على رصد تحركات حزب الله التي وصلت إلى مناطق حساسة في إسرائيل، مثل حيفا وما حولها، مؤكدًا أن هذه التحركات أثارت قلقًا كبيرًا في الشارع الإسرائيلي وداخل رؤساء الأجهزة الأمنية.