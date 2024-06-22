عاجل .. الاحتلال الاسرائيلي يقتحم الحي الجنوبي لمدينة طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، وضواحيها، وفقًا لـ"وفا".

وأفادت مراسلتنا، بأن دوريات الاحتلال اقتحمت الحي الجنوبي للمدينة، من جهة حاجز جبارة العسكري، واتجهت نحو ضاحية ارتاح، وجابت شوارعها الرئيسية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال المدينة، وجابت أحياءها، وتحديدا دوار الجعرون، وحي الأقصى، وحارة النعالوة، وشارع الملعب، ومنطقة بئر المسناوي، والظهرة.

وكانت تلك القوات قد اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة، ضاحيتي ذنابة وعزبة الجراد وبلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم، دون ان يبلغ عن اعتقالات.