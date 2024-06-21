من ملاك لمشرد.. بدر دحلان أسير فلسطيني فضح إرهاب الاحتلال الإسرائيلي

أثار الشاب الفلسطيني بدر دحلان حالة من الجدل خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي بعد الإفراج عنه من جيش الإحتلال الإسرائيلي بعدما تم اعتقاله خلال الأيام الماضية وظهر في مظهر صدم الجميع مقارنة بمطهره قبل اعتقاله.

ظهر بدر دحلان في مقطع الفيديو المتداول بحركات مثقلة وكلمات ثقيلة على لسانة وبعيون مفتوحة على أخرها وكأنه كان في كابوس وصعوبة في وصف ما عاناه داخل سجون الاحتلال وقت اعتقاله، وكل هذه العلامات التي ظهرت على وجه بدر دحلان كانت أكبر دليل على فضح الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين والأسرى.

قال بدر دحلان في الفيديو المتداول وهو يرتجف خوفًا يجوب بعيونه مع كل كلمة تخرج من فمه بنظرات يغمرها الخوف لما رآه.. “عذبوني كثيرًا ولا أقدر أن أصف ما رأيته، ضربوني على رأسي ورجلي وكانوا عايزين يقطعولي رجلي".

ومن خلال الفيديو المتداول أكد الفلسطيني بدر دحلان بأنه تعرض للكثير من أنواع التعذيب والتي كانت من بينها التعذيب بالكهرباء طيلة فترة اعتقاله في تل أبيب على أيدي الكيان الصهيوني الغاشم.

أثار فيديو بدر دحلان حالة من الغضب الكبير بين منصات التواصل الاجتماعي والكثير قارن ما بين الأسرى الإسرائيليين عند المقاومة التي يتم معاملتهم معامله جيدة والآسرى الفلسطينين الذين يعذبون ليل نهار على يد الاحتلال الغاشم.

وكان بدر دحلان قد وقع أسيرًا بين أيدي الكيان الصهيوني الغاشم منذ 30 يومًا في مدينة خان يونس.