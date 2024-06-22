السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الاحتلال يقتحم مخيمي العين وبلاطة في نابلس فجر اليوم

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

 

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيمي العين وبلاطة وأحياء عدة في مدينة نابلس، ويعتدي بالضرب على أحد الشبان بالضرب المبرح، وفقًا لـ"وفا".

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وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، واعتدت بالضرب المبرح على شاب خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام شارع الجامعة، ما أسفر عن اصابته برضوض.

وأضاف، أن تلك القوات اقتحمت مخيم العين من المدخل الغربي لمدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص، فيما اقتحمت قوة أخرى مخيم بلاطة، وانتشرت في المكان، وداهمت عدة بنايات.

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