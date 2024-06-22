الاحتلال يقتحم مخيمي العين وبلاطة في نابلس فجر اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيمي العين وبلاطة وأحياء عدة في مدينة نابلس، ويعتدي بالضرب على أحد الشبان بالضرب المبرح، وفقًا لـ"وفا".

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، واعتدت بالضرب المبرح على شاب خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام شارع الجامعة، ما أسفر عن اصابته برضوض.

وأضاف، أن تلك القوات اقتحمت مخيم العين من المدخل الغربي لمدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص، فيما اقتحمت قوة أخرى مخيم بلاطة، وانتشرت في المكان، وداهمت عدة بنايات.