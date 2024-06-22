وفاة 30 شخصا وتشريد الآلاف جراء أمطار غزيرة في أمريكا الوسطى

شهدت دول أمريكا الوسطى كارثة إنسانية، نتيجة هطول أمطار غزيرة أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 30 شخصًا وتشريد آلاف آخرين، فيما تسببت الأمطار في ارتفاع منسوب المياه في الأنهار؛ مما أدى إلى تدمير منازل وحدوث انهيارات أرضية في عدة دول بالمنطقة.

في السلفادور، أعلنت السُلطات المحلية ارتفاع عدد الوفيات إلى 19 شخصًا، من بينهم ستة أطفال، كما تم إيواء أكثر من ثلاثة آلاف شخص في ملاجئ مؤقتة.

أما في جواتيمالا، فقد أفادت السُلطات بمصرع 10 أشخاص وإجلاء نحو 11 ألف شخص.

لا يزال 380 شخصًا تقريبًا في ملاجئ مؤقتة، بينما تعرض 300 شخص لأضرار بالغة، كما تم تدمير أربعة جسور في البلاد.

وفي هندوراس المجاورة، أشارت التقارير الرسمية إلى وفاة شخص واحد وإجلاء أكثر من 1200 شخص، منهم 300 تم إجلاؤهم خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أدت الأمطار إلى عزل 180 منطقة سكانية وتدمير 22 منزلًا.

في المكسيك، تتوقع السُلطات استمرار هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد، خاصة على سواحل المحيطين الهادي والأطلسي والمناطق الداخلية، فيما قد تم إجلاء نحو 80 شخصًا من مستشفى للأطفال في ولاية واهاكا يوم الخميس الماضي.

رغم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الأمطار الغزيرة، إلا أنها أسهمت في ملء الخزانات المتضررة من الجفاف في أنحاء المكسيك، في الوقت الذي تواصل فيه السُلطات في دول المنطقة جهودها لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية وتقديم المساعدة للمتضررين.