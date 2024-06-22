يورو 2024.. جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة





تختتم اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 ، فيشهد مواجهة منتخب البرتغال أمام نظيره منتخب تركيا، فى السابعة مساء، و مباراة جورجيا والتشيك في الرابعة عصرا، على ملعب فولكسبارك، بالإضافة إلى لقاء بلجيكا ورومانيا.



ويشارك في بطولة أمم أوروبا اليورو 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، تنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.



مواعيد مباريات كأس أمم أوروبا اليوم

جورجيا X التشيك – 4 مساء - beIN Sports HD 1 Max

تركيا X البرتغال – 7 مساء - beIN Sports HD 2 Max

بلجيكا X رومانيا – 10 مساء -beIN Sports HD 1 Max

