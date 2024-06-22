بيراميدز في الصدارة.. والأهلي يواصل ملاحقته.. ترتيب الدوري  الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم

يواصل فريق الكرة الأول بنادي الأهلي مطاردة بيراميدز على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024، بعد أن اعتلى الأخير قمة الترتيب برصيد 59 نقطة ويليه الأحمر 42 نقطة في المركز الثاني.

وخاض بيراميدز 24 مباراة منذ انطلاق مسابقة الدوري المصري، فيما لعب الأهلي 18 لقاء فقط بسبب ارتباطه بخوض منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وحقق الزمالك الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين، بينما فاز الأهلي بصعوبة على الداخلية بثنائية مقابل هدف واحد.



جدول ترتيب الدوري العام المصري



- بيراميدز - 59 نقطة - 24 مباراة.

- الأهلي - 42 نقطة - 18 مباراة.

- المصري - 42 نقطة - 25 مباراة.

- زد - 38 نقطة - 24 مباراة.

- فيوتشر - 38 نقطة - 25 مباراة.

- سموحة - 38 نقطة - 25 مباراة.

- إنبي - 37 نقطة - 25 مباراة.

- الاتحاد السكندري- 36 نقطة - 26 مباراة.

- الزمالك- 34 نقطة - 20 مباراة.

- سيراميكا كليوباترا - 34 نقطة - 25 مباراة.

- طلائع الجيش - 33 نقطة - 24 مباراة.

- الجونة - 31 نقطة - 26 مباراة.

- الإسماعيلي - 28 نقطة - 26 مباراة.

-البنك الأهلي- 24 نقطة - 26 مباراة.

- فاركو - 22 نقطة - 26 مباراة.

- بلدية المحلة - 22 نقطة - 24 مباراة.

- المقاولون العرب - 19 نقطة - 24 مباراة.

- الداخلية - 15 نقطة - 26 مباراة.