السبت 22 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ضبط متفجرات بمنطقة ماركا الجنوبية في عمان

عناصر الشرطة
عناصر الشرطة

ضبطت أجهزة الأمن العام في الأردن كمية من المتفجرات مخزنة في منطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمان.

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وقال جهاز الأمن العام الأردني، اليوم السبت، إنه تم ضبط كمية من المتفجرات قامت مجموعة من الاشخاص بتخزينها في منطقة ماركا الجنوبية".
وأوضح الأمن العام الأردني أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كمّيات من المواد المتفجّرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية بالعاصمة الأردنية عمان.
وأشار الأمن العام إلى أن خبراء المتفجّرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافّة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون إصابات تذكر.
وفي البيان، أهاب الأمن العام الأردني بالسكان في المنطقة الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنيّة لمتابعة عملها دون أيّة مؤثّرات.
وأشار الأمن العام إلى أن القضية مازالت قيد التحقيق، وأنه سيتم نشر التفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات.
 

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الجريدة الورقية