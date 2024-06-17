"بترا": الأردن يثمن تنظيم مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا ويرفض الانضمام للبيان الختامي

أوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأردن الذي كان قد شارك في المؤتمر الذي نظمته الحكومة السويسرية بشأن السلام لأوكرانيا يومي 15 و16 يونيو الجاري، أبلغ الجانب السويسري تثمينه تنظيم المؤتمر ودعمه لتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية؛ وبما في ذلك أوكرانيا؛ لكنه لا يرغب بالانضمام إلى البيان الختامي الصادر عن المؤتمر.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع - لم تسمه - القول إن الوفد الأردني الذي شارك في المؤتمر أبلغ الحكومة السويسرية رسميا بذلك، رغم تأييده لعدد من جوانب البيان المشترك الذي يؤكد أهمية تحقيق السلام العادل والدائم؛ وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة وأهمية التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أكد الأردن تطلعه إلى العمل مع كل الشركاء في المجتمع الدولي؛ لضمان تطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وفق معايير واحدة على جميع الشعوب والدول وحالات الصراعات؛ وبما يحقق العدالة والاستقرار والسلام للجميع.

الشرطة الإسرائيلية تدفع بتعزيزات إلى القدس إستعداداً لمظاهرة قبالة الكنيست تطالب بإسقاط الحكومة

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الإثنين، أن الشرطة الإسرائيلية أرسلت تعزيزات إلى مدينة القدس، خشية وقوع اشتباكات بين نشطاء اليمين المتطرف وأحزاب المعارضة.

في غضون ذلك، أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا اليوم الاثنين أن أغلبية الائتلاف الحاكم رفضت اقتراح المعارضة بإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نجا ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، من اقتراح بحجب الثقة قدمته أحزاب المعارضة احتجاجًا على تعديل قضائي تبنته الحكومة.

وأعلن رئيس الكنيست عن رفض الاقتراح بأغلبية 59 صوتًا مؤيدًا و53 صوتًا معارضًا.

وأرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا كان يعتزم فيه الإعلان عن تعليق التعديلات القضائية المثيرة للجدل، بعد أن حثه شركاؤه في الائتلاف الحكومي على عدم التراجع.

وبعد يوم واحد من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع، الذي عارض التعديلات القضائية، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ حكومته إلى وقف العمل بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، أعلنت نقابة المحامين الإسرائيليين انضمامها للإضراب العام رفضًا للإصلاحات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.