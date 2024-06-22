مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش نظيره سموحة على استاد جهاز الرياضة في السابعة مساء اليوم، بينما يحل الجونة ضيفا على إنبي في نفس التوقيت على استاد بتروسبورت.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 22 يونيو 2024 في الدوري المصري



إنبى ضد الجونة..7 مساء

طلائع الجيش ضد سموحة..7 مساء

وتذاع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024 عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس بشكل حصري