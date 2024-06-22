ارتفاع الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 38

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة استمرار ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية مائل للحرارة ليلا معتدل على السواحل الشمالية حتى الخميس المقبل.

نشاط للرياح

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ليكون حركة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الامواج من 1 إلى 1.5 متر، والبحر الاحمر معتدل وارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:

القاهرة الكبرى 38 27

بنها 37 25

كفر الشيخ 37 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 37 24

شرم الشيخ 42 32

بورسعيد 33 25

الاسكندرية 32 24

بني سويف 39 26

المنيا 41 26

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 45 29

الاقصر 45 30

أسوان 46 31