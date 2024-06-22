أسعار الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم السبت

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محال الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 22 يونيو 2024 م.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار المعدن الاصفر.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3582 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3135 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2687 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25080 جنيهًا.

سجلت أوقية الذهب نحو 2343 دولارًا.