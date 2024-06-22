السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الذهب بمحال الصاغة صباح اليوم السبت

الذهب
الذهب

 أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محال الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 22 يونيو 2024 م.

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الجرام بـ 3611 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم

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ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 3160


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار المعدن الاصفر.
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3582 جنيهًا.
وصل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3135 جنيهًا.
بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2687 جنيهًا.
سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25080 جنيهًا.
سجلت أوقية الذهب  نحو 2343 دولارًا.

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