الجرام بـ 3611 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم الجمعة بشكل محدود بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى مستوى منذ أسبوعين، بينما تستمر باقي العوامل في الحد من فرص ارتفاع السعر المحلي والخروق من نطاق التداولات الضعيف في ظل ضعف الطلب المحلي واستقرار سعر الصرف.

وحرصًا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء و المتابعين نرصد لكم فى السطور القليلة القادمة أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المصرية وفقًا لآخر تحديث حتى كتابة تلك السطور.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3150 جنيه للجرام ليتداول عند المستوى 3160 جنيه للجرام، وكان قد ارتفع خلال تداولات الأمس بمقدار 5 جنيها ليغلق عند المستوى 3145 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3140 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في محلات الصاغة 3611 جنيهاً للشراء، و3593 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة 3160 جنيهاً للشراء، و3145 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة 2709 جنيهاً للشراء، و2697 جنيهاً للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في محلات الصاغة 2107 جنيهات للشراء، و2098 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في محلات الصاغة 25280 جنيهاً للشراء.

كما سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم مسجلًا أعلى مستوى عند 2368 دولار للأونصة، بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2360 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2365 دولار للأونصة.

وفى سياق منفصل ارتفع رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري من الاحتياطي النقدي لديه إلى 456 مليار جنيه نهاية شهر مايو الماضي، وذلك مقارنة مع 448 مليار جنيه نهاية ابريل بزيادة قيمتها 8 مليار جنيه. في حين سجلت صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 46.125 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

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