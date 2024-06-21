سعر العملات الأجنبية بعد انتهاء إجازة العيد

في صباح اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، جاء سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية "الجنيه"، ثابتًا في البنك المركزي المصري نظرًا لإجازة البنوك والمصارف الأسبوعية والتي جاءت عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرتًا.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية مقابل الجنيه، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

سعر العملات الأجنبية اليوم 21-6-2024