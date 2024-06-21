تعرف على أسعار العملات العربية بعطلة الأسبوع

بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، جاءت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو، ثابتة تزامنًا مع إجازة البنوك والمصارف الأسبوعية والتي لحقت بإجازة العيد مباشرتًا.

وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات إخبارية مستمرة لقرائها نرصد أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية مقابل الجنيه، وفقًا لأخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك.

سعر العملات العربية أمام الجنيه اليوم 21-6-2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 12.69 جنيه للشراء، و 12.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه 155.42 جنيه للشراء، 155.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 12.96 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرين مقابل الجنيه 126.38 جنيه للشراء، 126.77 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني مقابل الجنيه 123.72 جنيه للشراء، 124.10 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري مقابل الجنيه 13.06 جنيه للشراء، 13.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه 67.09 جنيه للشراء، 67.48 جنيه للبيع.

وتتأثر أسعار صرف العملات العربية والأجنبية بالدول العربية باستمرار بالصراعات الحالية بعدد من دول العالم وأبرزها الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والصراع في السودان والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وغيرها من الاحداث الساخنة الدولية.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أعلنت في 6 مارس المنصرم، رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.