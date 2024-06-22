السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بمستهل التعاملات الصباحية اليوم السبت

الدولار
الدولار

  أسعار صرف الدولار .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 22 يونيو 2024 م.

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استقرار سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

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أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 85.17 دولار للبرميل


ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في أسعار العملة الخضراء
وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 47.72 جنيه للشراء، و47.82 جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

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