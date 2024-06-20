أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 85.17 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 20-6-2024، نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 20-6-2024 ، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول تراجعت اليوم الخميس بصورة طفيفة، إلا أنها لا زالت دون أعلى مستوى لها خلال سبعة أسابيع، في ظل تأثر السوق بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وانتظار بيانات المخزونات الأمريكية.

أسعار خام برنت القياس العالمي

وسجلت أسعار خام القياس العالمى برنت 85.17 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.46 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 82.81 دولار للبرميل .ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط، الأربعاء، بسبب عطلة في الولايات المتحدة، مما جعل نشاط التعاملات ضعيفا إلى حد كبير.لتحوم عند ما يقل قليلا عن أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، مع ترقب السوق لبيانات المخزونات الأميركية.

وارتفعت عقود أغسطس الأكثر نشاطا سنتا واحدا إلى 80.72 دولار للبرميل.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل لدى أكتيف تريدز، إن من المرجح أن تظل أسعار النفط مدعومة عند المستويات الحالية بسبب زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في التعاملات المبكرة اليوم، مع عكوف السوق على تقييم أثر أنباء عن استمرار الحرب في غزة مما زاد المخاوف بشأن إمدادات النفط من المنطقة.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي الأسواق لدى فيليب نوفا، "تتوقع الأسواق تصعيدا في أزمة غزة مما سيؤثر على إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الهامة".

ومع ذلك، قالت ساشديفا إن المخاوف بشأن زيادة المخزونات تبدو وكأنها تطغى على المخاوف من تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الوقت الحالي.

ويترقب المستثمرون بيانات مخزونات النفط التي ستنشرها إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم.

وكانت مصادر بالسوق قد قالت نقلا عن أرقام لمعهد البترول الأميركي إن تقريرا خاصا بالقطاع صدر يوم الثلاثاء أظهر ارتفاع مخزونات الخام الأميركية 2.264 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، بينما انخفضت مخزونات البنزين.