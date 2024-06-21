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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

استقرار سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

دولار امريكي
دولار امريكي

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024 في البنوك المصرية .

وجاءت أسعار الصرف الدولار في اليوم كالتالي :

البنك الاهلى المصرى 

سعر الدولار الأمريكي للشراء 47.66 جنيه

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 47.76 جنيه

 

بنك مصر

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 47.66 جنيه

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع47.76 جنيه

 

بنك القاهرة

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 47.66 جنيه

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 47.76 جنيه

 

البنك التجاري الدولي _ مصر

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء47.66 جنيه

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 47.76 جنيه

 

البنك المركزي المصري

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 47.63 جنيه

 

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 47.77 جنيه

 

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