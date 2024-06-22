مع بدء امتحانات الثانوية.. الإفتاء: الغش حرام شرعًا ونوع من الفساد (فيديو)

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كل الحجج التى تدعوا للغش ليست صحيحة، وفى النهاية نريد من الطالب أو الطالبة أن يكونوا قيمة فى المجتمع.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أنه للأسف بعض الأهل يملون على بعض الناس أن نظام التعليم به كذا، ولكن أكثره بدون حجج، وعلى الوالدين أن يربوا أبنائهم على الأمانة وعدم الغش، ومن تربى على الغش لن يكون مؤتمن علينا.

الغش اسم شديد السوء ونوع من الفساد والإفساد

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: "الغش اسم شديد السوء ونوع من الفساد والإفساد، وليس هناك أى مبرر للإنسان أن يبيحه لنفسه تحت أى مسمى أو تبرير لنفسه للغش، خاصة أن النبى قال :"من غشنا فليس منا".

وأردف: "الغشاش يأخذ حق ليس بحقه وليس هناك مبرر يعطيه الحق للغش، ففقر الأهل كان دافع لكثير من الشخصيات فى أن تنجح وتلمع دون أى غش وكان دافع لهم فى أن يتميزوا فى المجالات خاصة المجالات العلمية.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آخر تعليمات قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع السبت، ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 السبت، بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول في مادة اللغة العربية.

كما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية الورقة الأولى.

بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).



وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويجيب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2024 في نموذج البابل شيت للأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد، والأسئلة المقالية في ورقة خاصة.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

آخر تعليمات وزير التعليم قبل امتحانات الثانوية العامة 2024

التأكيد على تنفيذ جميع إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

حظر دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بأي أجهزة إلكترونية.

الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير امتحانات الثانوية العامة 2024.

الالتزام بالإجراءات اللازمة لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

التعامل بحزم مع أي حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان.

توفير جميع سبل الراحة للطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

عدم تأخر دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء اجراءات التفتيش.

عدم تأخير تسلم الطلاب ورق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا.

رصد جروبات الغش الالكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2024 وتسليمها للجهات المعنية.



