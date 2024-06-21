مصر للطيران تسير اليوم 19 رحلة جوية وأولى رحلات عودة الحجاج من المدينة المنورة

تواصل مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوى لمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، حيث تبدأ الشركة بتكثيف رحلاتها الجوية لإستيعاب الحجاج الراغبين في العودة وتسير مصرللطيران غداً السبت الموافق 22 يونيو 19 رحلة جوية بواقع.



11 رحلة بخط سير جدة - القاهرة

1 رحلة بخط سير جدة - كوناكري

1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة

6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وقرعة الجيزة والأسكندرية ومطروح والغربية وأسيوط وتضامن الجيزة والفيوم والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.