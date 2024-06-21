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القسام تعلن اغتيال ثلاثة مجاهدين في مدينة قلقيلية الاحتلال يستهدف خيام تأوي نازحين غرب رفح
الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تسير اليوم 19 رحلة جوية وأولى رحلات عودة الحجاج من المدينة المنورة

مصر للطيران
مصر للطيران

تواصل مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوى لمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، حيث تبدأ الشركة بتكثيف رحلاتها الجوية لإستيعاب الحجاج الراغبين في العودة وتسير مصرللطيران غداً السبت الموافق 22 يونيو 19 رحلة جوية بواقع.

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جيش الاحتلال يستدعي جنوده للحرب رغم إصابتهم بمرض خطير


11 رحلة بخط سير جدة - القاهرة 

1 رحلة بخط سير جدة - كوناكري 

 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة 

6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة

 

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وقرعة الجيزة والأسكندرية ومطروح والغربية وأسيوط وتضامن الجيزة والفيوم والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

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