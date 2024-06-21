اتحاد المصريين بالسعودية: دفن أغلب جثامين الحجاج المصريين في مكة

كشف عادل، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، عن تفاصيل التنسيق المصري السعودي لنقل جثامين الحجاج المصريين، موضحا أن أغلب الجثامين تم دفنها في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، كما سيتم استلام شهادات وبلاغ بالوفاة الخاصة بهم خلال أيام، مشيرا إلى أنه جرى إصدار تصاريح الدفن للجثامين في موقع المستشفيات.

إنجاح عملية الحج

وأشاد «حنفي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده والمُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بمجهودات المملكة العربية السعودية الكبيرة من أجل إنجاح عملية الحج والحفاظ على النظام عن طريق وزارات الداخلية والصحة وأيضا وزراة الحج والعمرة بالإضافة إلى منظات المجتمع المدني.

السيدات والرجال المصريين المتطوعين،

وتابع: "كان هناك منظر جميل ملفت للنظر ألا وهو السيدات والرجال المصريين المتطوعين، إذ كان لهم دور كبير لا يغفل في مساعدة الحجاج والجهات الرسمية"، مشيرا إلى أن جثامين المصريين مجهولة الهوية يتم حاليا التعرف عليهم في المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر عن طريق الصفات الحيوية أو كما يسمى بالبصمة، إذ إنه بمجرد أن بيصم المتوفي تظهر كل البيانات الخاصة به.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية، حرصت على متابعة أزمة وفاة الحجاج المصريين خلال أداء موسم الحج، حيث أكدت أنها ستتخذ إجراءات حاسمة بالإضافة إلى توقيع أشد العقوبات عليها، بعد ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج المصريين خلال موسم الحج 2024.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وجاءت قرارات الحكومة كالتالى:-

تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفيات الحجاج المصريين

تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها

فتح تحقيق مع الشركات التي رتبت سفر الحجاج المتوفين بعيدًا عن الأطر النظامية

التحقيق مع الشركات التي تحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية

اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين

التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه منذ بداية الأزمة تتم المتابعة مع مسئولى وزارة الخارجية، التى أصدرت اكثر من بيان يتعلق بالأزمة، وكذا وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وهناك تواصل مستمر مع الجانب السعودى، وكذا تم التواصل مع بعثة الحج الرسمية للاطمئنان على الحجاج الرسميين، وايضا تقديم الدعم الطبي واللوجستي لأى مصرى يحتاجه بغض النظر عن كونه داخل البعثة الرسمية أم لا، متى توافرت بياناته ومكان وجوده، مضيفا: يتم حاليا التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، والحصر الدقيق للضحايا والمفقودين.

وأعلن رئيس الوزراء أن البعثة الرسمية تتم لها متابعة ورعاية صحية على أعلى مستوى، ووفقا لبيان من وزير الصحة، يبلغ اجمالي عدد البعثة المصرية الرسمية ٥٠٧٥٢ حاجا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بها ٢٨ وفاة، وهى نسبة تعد الأقل على مدى السنوات السابقة، ولكن نظرا لعدم وجود أى بيانات مسجلة للحجاج غير النظاميين لدى البعثة الطبية، تعذر متابعة أحوالهم الصحية، وهو ما صعب المهام على الجميع حاليا، ولذا ستتم معاقبة كل من تسبب فى هذا السفر غير النظامى.

وأشار مدبولى إلى أن هناك فرق عمل قنصلية، تتبع وزارة الخارجية، تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.