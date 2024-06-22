مدرب فاركو يكشف سبب الخسارة من الزمالك

علق أحمد خطاب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، على الخسارة من الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويحتل فاركو المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري، حيث يمتلك 22 نقطة، بعدما فاز في 4 مباريات، وتعادل في 10 مواجهات وتلقى 12 هزيمة.

وتحدث خطاب في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "قدر الله ما شاء فعل، نحاول العمل والاجتهاد بصورة جيدة، ونرغب في تحقيق نتائج جيدة لكي نخرج من هذه الكبوة المتواجدين فيها".

وأكمل مدرب فاركو: "أتوجه بالشكر لجميع اللاعبين، فهم يبذلون مجهودًا كبيرًا للغاية، نلعب كل 48 ساعة مباراة، لأن كان هناك لقاءات مؤجلة، ضغط قوي جدًا على اللاعبين وإجهاد".

وأكمل: "بالتأكيد، الأخطاء ستظل موجودة في كرة القدم وواردة، وكان لدينا خطأين، الأول من كرة ثابتة، والثاني الكرة كانت معنا ثم كلفتنا الخسارة أمام الزمالك اليوم".

وأتم مدرب فاركو تصريحاته: "في العام، كنا نستطيع، وخلقنا فرص كثيرة جدًا في الشوط الأول، ولكن هذه هي الكرة، الذي يستغل الفرصة يفوز".