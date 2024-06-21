أفشة ينعي وفاة مشجعي الأهلي والزمالك بكلمات مؤثرة

قدم لاعب الوسط محمد مجدي أفشة، وفاة ثلاثة مشجعين من الأهلي والزمالك خلال الآونة الأخيرة، مما جعل هناك حالة من الصدمة وسط جماهير كرة القدم المصرية.



وتوفى مشجعتا النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح، منذ أيام، بعدما تعرضت ‏لحادث أليم عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

فيما لقى مشجع الزمالك علاء العطار حتفه، خلال الأيام الماضية.

وقام أفشة بكتابة منشور له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث جاء فيه: "في حاجات بتحصل بتتمني من كل قلبك أنك متعيشهاش، أيام نفسك تعديها وتنسي حزن كبير".

وتابع: "الله يرحم علاء العطار ويصبر أهله، الله يرحم نورهان ونرجس ويرزقهم جنات النعيم، يارب أحسن ختامنا واحفظ شبابنا وبناتنا وبلادنا".

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الحزن بعد وفاة الثلاثي، حيث قامت العديد من الأندية والاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم واجب العزاء لقطبي الكرة المصرية.