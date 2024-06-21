يحمي من سرطان الجلد والقولون.. 7 فوائد لاستخدام قشر الليمون

إذا كنت تستخدم الليمون بانتظام في تحضير الأطعمة والمشروبات، قم بإضافة نكهة الليمون إلى نظامك الغذائي، ويقول خبراء التغذية أن له خصائص مضادة للسرطان.

على الرغم من أن العديد من ربات البيوت يستخدمن قشر الليمون بانتظام ، إلا أن القليل منهم سمعوا عن الخصائص المفيدة التي يحتوي عليها لصحة الإنسان، وإليكم السبعة الرئيسية، بحسب خبراء في مجال الأكل الصحي من ألمانيا.

فوائد استخدام قشر الليمون

الحماية من سرطان القولون

إن نكهة وقشر الحمضيات مثل الليمون والبرتقال لها خصائص مضادة للسرطان. هذه الأطعمة غنية بالفلافونويدات، وخاصة فلافونات البوليميثوكسي، التي تمنع بشكل فعال تكوين الأورام المعوية. يحتوي قشر الليمون أيضًا على الديوسمين والهسبيريدين، اللذين يحميان من الإصابة بسرطان الأمعاء.

الحماية من سرطان الجلد

كما تقوم قشور الليمون بتخزين مادة الليمونين، وهي مادة تحمي من سرطان الجلد.

الحماية من أورام البروستاتا

تظهر الأبحاث أن مجموعات مختلفة من قشر الليمون فعالة في تقليل حجم وحجم أورام البروستاتا، وكذلك منع النقائل وتمنع هذه المجموعات قدرة الخلايا السرطانية على الانتقال إلى أجزاء أخرى من الجسم، كما أنها تسبب موت الخلايا المبرمج، أو التدمير الذاتي للخلايا الخبيثة.

التحكم في الوزن

قشر الليمون غني بالبوليفينول، الذي يساعد على التحكم في الوزن. كما أنه يمنع عملية تراكم الدهون ويمنع فرط شحميات الدم - الدهون الزائدة في الدم.

مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين هي حالة لا تستجيب خلالها خلايا الجسم لتأثيرات هرمون الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم ويسبب مرض السكري. يحتوي قشر الليمون على مادة البوليفينول التي تعمل على تحسين حالة ضحايا هذا الاضطراب عن طريق تثبيط تراكم الدهون حول البطن.

مستوى السكر في الدم

يحتوي قشر الليمون على مركبات الفلافانون مثل نارينجين وهيسبيريدين، والتي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من ارتفاع السكر في الدم، كما يتحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق تحطيم الجلوكوز في الكبد وزيادة تركيز الجليكوجين. كما أنه يمنع تكوين جزيئات السكر الجديدة في الكبد.

خطر الإصابة بأمراض القلب

يعد قشر الليمون مصدرًا ممتازًا لفيتامين C وله العديد من الفوائد الصحية، ولكنه أيضًا مضاد أكسدة ممتاز يقلل من مستوى الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي يمنع تلف جدران الشرايين والأوعية الدموية. وهذا يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.