الفيوم تتصدى لسرقة مقررات مياه الري بالترع والمجاري المائية

شنت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، عدة حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على المجاري المائية، ومنع سرقة المياه بزمام هندسة ري الغرق بمركز إطسا، يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الري بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمود مصطفى السيلي مدير عام إدارة ري غرب الفيوم.

خلال ذلك قامت إدارة ري غرب الفيوم وبالتعاون مع هندسة ري الغرق برئاسة المهندس أحمد شعبان رئيس الهندسة، وبحضور فريق الفنيين وعمال الهندسة، بتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن وشرطة الموارد المائية والري بالفيوم، لإزالة حالات سرقة مياه الري على جانبي الترع والأباحر بزمام الهندسة.

كما قامت الحملة بالمرور على بحر الغرق والجرجبة والجنابيات الفرعية وهدار الخمسين وهدار المائتين، لضبط مناسيب المياه ومنع المخالفات والتعديات وسرقة مياه الري وإزالة أي مخلفات تعوق وصول المياه إلى النهايات.

مصادرة مواسير وشفاطات بلاستيكية تستخدم في سرقة مياه الري بالفيوم ..

وأكد مدير إدارة ري غرب الفيوم أن الحملات أسفرت عن إزالة عدد من التعديات على المجاري المائية، عبارة عن مواسير مخالفة وشفاطات بلاستيكية، بالإضافة إلى ضبط ماكينات رفع مياه مخالفة على جانبي الترع تستخدم لسرقة مياه الري ونقلها إلى أراضي خارج مقرر مياه الري، وذلك بالتنسيق مع شرطة الموارد المائية والري بالفيوم.

وفي نفس السياق قام مدير الإدارة، بالمرور على عدد من الترع والمجارى المائية، لمتابعة حالة ماكينات رفع المياه، ومراجعة مناسيب مياه الري بالترع والمجاري المائية بزمام الهندسة، بالإضافة إلى متابعة الهدارات والفتحات، وقياس مناسيب المياه ليلا ومنع أي تعديات أو مخالفات ومتابعة حالة المصارف والمحطات.

وأكد المهندس مصطفى السيلي مدير عام ري غرب الفيوم إستمرار أعمال تطهير الترع ونزع الحشائش خلال الفترة المقبلة للعمل على رفع كافة المعوقات التى تعيق وصول المياه إلى نهايات الترع والأباحر، مع متابعة الحملات الليلية لمنع التعديات على مياه الري بكافة أنحاء المحافظة.

وفي سياق متصل تفقد مدير إدارة ري غرب الفيوم، حالة المياه على عددا من الترع والمجارى المائية، تم خلالها متابعة شكاوى المنتفعين وقياس مناسيب مياه الري ومتابعة حالة المياه وأعمال التطهير ونزع الحشائش، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع، ومتابعة أعمال التطهير الجارية، بالإضافة إلى إزالة الشفاطات والمواسير المخالفة على جانبي الترع، موضحا أنه تجري المتابعة اليومية لكافة المجاري المائية للتأكد من وصول المياه إلى نهايات الترع.