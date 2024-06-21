مشاهد لنقل جرحى القصف الإسرائيلي إلى مستشفى دير البلح.. فيديو

عرضت وكالة “وفا” الفلسطينية مقطع فيديو لنقل جرحى القصف الإسرائيلي إلى مستشفى دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب التي يشنها الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي إلى "37 ألفا و431 شهيدا و85 ألفا و653 إصابة".



الوزارة قالت في تقرير إحصائي يومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".



وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".



وأفادت بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و431 شهيدا و85 ألفا و653 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى "37 ألفا و396 شهيدا و85 ألفا و523 إصابة".



وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب على غزة دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.



وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.