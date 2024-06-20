وزارة السياحة تعلن عدد وفيات الحج السياحي وتتوعد الشركات المخالفة.. فيديو

أعلن أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، أنه تم ضبط 104 حالات تنظيم حج غير رسمي، مشيرًا إلى وجود 10 وفيات فقط بين من يؤدون الحج السياحي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أنهم ينتظرون توجيهات رئاسة الوزراء بشأن أزمة الحجاج المفقودين.

وأضاف أنه في حال ثبوت أي مخالفات فيما يتعلق بالحجاج، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أنهم يتابعون موقف الحجاج الذين يؤدون الشعائر عبر قرعة الحج السياحي وشركات السياحة المعنية عن كثب عبر غرفة إدارة الأزمات على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأزمة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتقدمت الرئاسة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتؤكد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.

وشدد السيسي على ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وتوجيه الرئيس السيسي يأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.