الخميس 20 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

وزارة السياحة تعلن عدد وفيات الحج السياحي وتتوعد الشركات المخالفة.. فيديو

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

أعلن أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، أنه تم ضبط 104 حالات تنظيم حج غير رسمي، مشيرًا إلى وجود 10 وفيات فقط بين من يؤدون الحج السياحي. 

وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد أنهم ينتظرون توجيهات رئاسة الوزراء بشأن أزمة الحجاج المفقودين. 

txt

الهجرة: أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لإعادة الحجاج المصريين المفقودين (فيديو)

txt

وزيرة الهجرة تتابع موقف الحجاج المصريين بالسعودية بشأن المفقودين وعودة الجثامين

وأضاف أنه في حال ثبوت أي مخالفات فيما يتعلق بالحجاج، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وأوضح أنهم يتابعون موقف الحجاج الذين يؤدون الشعائر عبر قرعة الحج السياحي وشركات السياحة المعنية عن كثب عبر غرفة إدارة الأزمات على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأزمة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتقدمت الرئاسة  بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتؤكد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.

وشدد  السيسي على  ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وتوجيه الرئيس السيسي يأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.

مواد متعلقة

الحكومة: خلية عمل تدير أزمة وفاة الحجاج.. وسنعلن أرقام المفقودين حال الوقوف عليها

مدبولي: فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر الحجاج المتوفين بالأراضي المقدسة

الحكومة تصدر قرارا مهما بشأن أزمة وفاة الحجاج المصريين

الرئيس السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين

مصر للطيران تسير 8 رحلات جوية لنقل الحجاج إلى أرض الوطن.. غدًا

نشرة التوك شو.. حسن نصر الله يهدد إسرائيل وإعادة الحجاج المصريين المفقودين

معظم الحجاج المتوفين خلال موسم حج هذا العام من المخالفين
الجريدة الورقية