جوميز يمنح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة بعد الفوز على فاركو

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة عقب مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء يوم الأحد المقبل على ملعب النادي بصورة طبيعية.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة.

ويرفض الزمالك خوض أي مواجهات مقبلة بعد تنفيذ مطالب مجلس الإدارة بشأن لعب جميع الأندية المشاركة في بطولة الدوري كافة المؤجلات.