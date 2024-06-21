جوميز يُشيد بلاعبي الزمالك بعد الفوز على فاركو في الدوري

وجه البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إشادة كبيرة بأداء لاعبي فريقه في مباراة فاركو التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" اللاعبون قدموا المطلوب منهم، والمباراة لم تكن سهلة كما يراها البعض، وفاركو فريق منظم ويجيد التحولات الهجومية، وكان منافساً صعباً".

وتابع جوميز قائلاً:" الزمالك حقق الفوز لأن الفريق نفذ المطلوب، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز، ونستحق الثلاث نقاط، ونهدي الفوز للجماهير".

وفيما يخص عدم الدفع بمحمد عاطف في لقاء اليوم قال:" اللاعب تعرض لإصابة في الركبة، ولم يخض تدريبات كافية، ومباراة اليوم كانت مناسبة له، وانضم للقائمة في حالة احتياجنا له في مركز الظهير الأيسر".

وأضاف المدير الفني أن مباراة اليوم شهدت مشاركة عدد من اللاعبين أمثال محمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا وهم يملكون الجودة، وستكون لهم فرصة للاعتماد عليهم في الفترة المقبلة.

وقال جوميز :" لم أتحدث مع اللاعبين بشأن المباراة المقبلة في الدوري أمام الأهلي كما تردد، لكن من الناحية الفنية أجعل اللاعبين في حالة جاهزية مستمرة، وأنا مدير فني وأؤدي دوري وفقاً للمباريات التي أراها أمامي واذا تغيرت أي أمور لا تخصني، فأنا أحترم قرار مجلس الإدارة".

واختتم المدير الفني قائلاً:" إذا أردنا الاستعانة باللاعبين الصغار يجب أن نتقبل وجود أخطاء منهم، وألا نذبح من يخطئ، لكن مهمتي أن أساعد اللاعبين في تطوير أدائهم".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فاركو بثنائية دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 34 نقطة