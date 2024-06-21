إزالة فورية لتعديات بناء مخالف بمركز طامية في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، حملة لإزالة التعديات بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بالمدينة والقري، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بسرعة التعامل المباشر مع التعديات بالبناء على الاراضي الزراعية والتعامل الفوري معها بكل حزم وازالتها.

خلال ذلك ترأس سالم فتيح رئيس مجلس مدينة طامية اليوم الجمعة حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بحضور المهندس ناجي سعد نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب رجب سلطان سكرتير عام المركز، وذلك بقرى الروضة وسرسنا ومعصرة صاوي ومدينة طامية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة طامية أن الحملات تمكنت من فك شدتين خشبيتن جاهزين لصب الخرسانة الحالة الأولى بقرية فرقص على مساحة 120 متر، والحالة الثانية بعزبة المنصوره التابعة لقرية الروضة علي مساحة 200 متر، وذلك بحضور المهندس جمال عرفان رئيس الوحدة بقرية الروضة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بطامية في الفيوم..

كما تمكنت الحملات من إزالة حالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بمدينة طامية علي مساحة 100 متر، عبارة منزل بالطوب الأبيض ومصادرة مواد البناء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي نفس السياق تم إزالة حالة تعدي بقرية معصرة صاوي بحضور المهندس تيسير عيد رئيس القرية علي مساحة 100 متر تقريباً عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما قامت الوحدة المحلية بقرية سرسنا برئاسة المهندس خميس حسين بإزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بزمام الوحدة علي مساحة 200 متر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار رئيس مركز ومدينة طامية إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي التي تم استردادها، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرف العمليات بالمراكز والوحدات المحلية بالقرى، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية.