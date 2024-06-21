خارجية النمسا: تسريع التكامل بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان يجب استمراره

أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، اليوم الجمعة، أن تسريع عملية التكامل بين الاتحاد الأوروبي و دول غرب البلقان يجب استمراره؛ لتقديم فوائد ملموسة لشعوب المنطقة، موضحا أن التعاون الأوروبي الوثيق مع دول غرب البلقان أمر بالغ الأهمية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة الأصدقاء لدول أوروبا وغرب البلقان، والتي تضم وزراء خارجية ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا، بهدف مناقشة الخطوات التالية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان.

وأوضح وزير الخارجية- في تصريح، اليوم- أن مجموعة "أصدقاء غرب البلقان" ساهمت مؤخرا في تسهيل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتسريع مفاوضات ضم البوسنة والهرسك بصفة خاصة.

وأوضح وزير الخارجية، أنه تم إطلاق مفهوم التكامل التدريجي الذي يمكّن دول غرب البلقان من الاندماج تدريجياً في بعض مجالات سياسة الاتحاد الأوروبي، وينطبق هذا بشكل خاص على زيادة التعاون في مجال السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.

وشدد على ضرورة تعزيز قدرة المنطقة على الصمود في مواجهة التهديدات والتأثيرات الخارجية ودفع عملية التقارب إلى الأمام، بهدف دعم وتسريع عملية التكامل في الاتحاد الأوروبي لدول غرب البلقان.

يشار إلى أن وزير الخارجية النمساوي أعلن العام الماضي، تأسيس مجموعة "أصدقاء غرب البلقان" في المنتدى الأوروبي فاتشاو.