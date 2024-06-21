اندلاع حرائق الغابات في قرى تركيا تسفر عن مقتل 11 شخصًا (فيديو)

أعلنت السلطات التركية، سقوط 11 قتيلا على الأقل في حرائق غابات جنوب شرق البلاد.

وعرضت فضائية "العربية"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لقطات من حرائق الغابات التي اندلعت في عدة قرى جنوب شرق تركيا.

وأوضح الفيديو اشتعال النيران في الغابات وتصاعد ألسنة الدخان إلى السماء.

وأفادت صحيفة Hürriyet التركية، أغسطس الماضي، باندلاع حرائق غابات في إسطنبول، واقتراب ألسنة اللهب من المباني السكنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا كبيرا من فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث وتشارك في إخماد الحرائق التي مازال سبب اندلاعها مجهولا.