الجمعة 21 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اندلاع حرائق الغابات في قرى تركيا تسفر عن مقتل 11 شخصًا (فيديو)

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أعلنت  السلطات التركية،  سقوط 11 قتيلا على الأقل في حرائق غابات جنوب شرق البلاد.

 

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رجال الإطفاء بكاليفورنيا يكافحون حرائق الغابات بين سان فرانسيسكو وكاليفورنيا

 

وعرضت فضائية "العربية"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لقطات من حرائق الغابات التي اندلعت في عدة قرى جنوب شرق تركيا.

وأوضح الفيديو اشتعال النيران في الغابات وتصاعد ألسنة الدخان إلى السماء.

 

وأفادت صحيفة Hürriyet التركية، أغسطس الماضي، باندلاع حرائق غابات في إسطنبول، واقتراب ألسنة اللهب من المباني السكنية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن عددا كبيرا من فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث وتشارك في إخماد الحرائق التي مازال سبب اندلاعها مجهولا.

 

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