رجال الإطفاء بكاليفورنيا يكافحون حرائق الغابات بين سان فرانسيسكو وكاليفورنيا

أعلنت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الأحد، أن رجال الإطفاء يكافحون بمساعدة الطائرات حرائق غابات هائلة اشتعلت أمس السبت بسبب الرياح في منطقة تمتد بين منطقة خليج سان فرانسيسكو ووسط كاليفورنيا.



وأفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا في بيان نقلته وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية - بأن "الحريق بدأ يشتعل أمس بالقرب من مدينة تريسي، على بعد 60 ميلا (أي حوالي 96 كيلومترا) شرق سان فرانسيسكو ومختبر لورانس ليفرمور الوطني في مدينة ليفرمور".



وذكر البيان أن "أعمدة من الدخان الداكن تصاعدت عاليا في السماء فوق منطقة الحريق التي تتكون في معظمها من تلال عشبية، حيث من المتوقع أن تستمر الرياح القوية طوال الليل".



وأضاف البيان أنه "في وقت متأخر من أمس السبت، قامت إدارة الغابات والحماية من الحرائق بتحديث حجم الحريق إلى 15.6 ميل مربع (حوالي 40.4 كيلومتر مربع) مع احتواء 13% منه، وهو ما يزيد على تقرير سابق بلغت فيه حجم الحرائق 13.7 ميل مربع أو حوالي 35.4 كيلومتر مربع.

