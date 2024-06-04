حزب الله يشعل فتيل حرائق الغابات بإسرائيل.. 6 إصابات والوضع يخرج عن السيطرة (فيديو)
أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن 6 جنود احتياطيين أصيبوا بجروح طفيفة واختنقوا نتيجة حريق غابة سببه صاروخ لحزب الله في شمال البلاد، موضحًا أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
إسرائ
وبحسب تقرير إذاعي عسكري إسرائيلي، تمكنت السلطات من السيطرة على الحريق الذي اندلع بشكل رئيسي من الثلاثاء إلى الأحد.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه يرسل معدات وجنودا للمساعدة في احتواء الحريق الذي ينتشر بسرعة بسبب الطقس الحار والجاف.
وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية إجلاء عشرات الإسرائيليين الذين يعيشون في كريات رامون ، الذين شهدوا حريقا واسع النطاق بعد اقتراب النيران من منازلهم.
وأضافت السلطات أن العديد من المحميات الطبيعية والمتنزهات قد تضررت بشدة ، وسوف يستغرق الأمر سنوات لاستعادتها.
وقالت إنه منذ نهاية شهر مايو، تم حرق ما يقرب من 5 ملايين دنهام (4 ملايين فدان) في العديد من الحرائق، والتي نتج الكثير منها عن صواريخ أطلقها حزب الله.
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