الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حزب الله يشعل فتيل حرائق الغابات بإسرائيل.. 6 إصابات والوضع يخرج عن السيطرة (فيديو)

حرائق غابات في إسرائيل
حرائق غابات في إسرائيل

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن 6 جنود احتياطيين أصيبوا بجروح طفيفة واختنقوا نتيجة حريق غابة سببه صاروخ لحزب الله في شمال البلاد، موضحًا أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وبحسب تقرير إذاعي عسكري إسرائيلي، تمكنت السلطات من السيطرة على الحريق الذي اندلع بشكل رئيسي من الثلاثاء إلى الأحد.

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه يرسل معدات وجنودا للمساعدة في احتواء الحريق الذي ينتشر بسرعة بسبب الطقس الحار والجاف.
وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية إجلاء عشرات الإسرائيليين الذين يعيشون في كريات رامون ، الذين شهدوا حريقا واسع النطاق بعد اقتراب النيران من منازلهم.
وأضافت السلطات أن العديد من المحميات الطبيعية والمتنزهات قد تضررت بشدة ، وسوف يستغرق الأمر سنوات لاستعادتها.

وقالت إنه منذ نهاية شهر مايو، تم حرق ما يقرب من 5 ملايين دنهام (4 ملايين فدان) في العديد من الحرائق، والتي نتج الكثير منها عن صواريخ أطلقها حزب الله.

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