شهد سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، حالةً من الاستقرار خلال التعاملات الصباحية، وسجل طن حديد الاستثماري نحو 39000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم نحو 39.000 جنيه، كما بلغ سعر طن حديد عطية اليوم نحو 36.500 جنيه، وبلغ سعر طن حديد العشري اليوم نحو 36.500 جنيه، وبلغ سعر طن حديد الجيوشي نحو 37.000 جنيه.

سعر الحديد اليوم الجمعة 21 يونيو 2024:

طن حديد المراكبي اليوم نحو 39.000 جنيه.



طن حديد عطية اليوم نحو 36.500 جنيه.

طن حديد العشري اليوم نحو 36.500 جنيه.

طن حديد الجيوشي نحو 37.000 جنيه.

طن حديد مصر ستيل نحو 36.200 جنيه.



طن حديد بيانكو اليوم نحو 37.000 جنيه.

طن حديد سرحان اليوم نحو 36.500 جنيه.

طن حديد الجارحي اليوم نحو 39.000 جنيه.

طن حديد السويس للصلب اليوم نحو 39.000 جنيه.

طن حديد المدينة اليوم نحو 36.500 جنيه.