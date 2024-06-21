ملاحقة تجار الحشيش والسلاح في شوارع الإسكندرية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة بمديرية أمن الإسكندرية

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (قضيتين) إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كيلو جرام لمخدر الحشيش)..بحوزة (متهمَين).

كما تم ضبط عدد (5) قضايا أسلحة بيضاء..ضُبط خلالهم (5 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة (5 متهمين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



وفي واقعة أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين بالإسكندرية وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة، تقدر قيمة المضبوطات بـ 1,5مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية قيام (عنصريين إجراميين"لهما معلومات جنائية") بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً), وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وفي سياق منفصل رحلت السلطات الأمنية المختصة صاحب محل سوداني الجنسية، والذي وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان على أنهما تابعتان إلى السودان.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب المحل السوداني، الذي وضع على واجهة المحل خريطة دولة السودان وبها مدينتا حلايب وشلاتين المصريتان على أنهما تابعتان إلى السودان.

وكان أثار صاحب محل سوداني جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشره شعارا للمحل، عبارة عن خريطة دولة السودان وبها مدينتي حلايب وشلاتين المصريتين على أنهما تابعتان إلى السودان.

وبعد هجوم على مواقع فيس بوك من آلاف المتابعين أزال المحل الذي يحمل اسم يمه للمنتجات السودانية، شعار الخريطة من على واجهة المحل ونشر المحل على صفحة فيسبوك الخاصة به منشورًا يعتذر فيها لمصر والمصريين عما حدث من خطأ غير مقصود.

وجاء في منشور محل يمه للمنتجات السودانية: السادة متابعي الصفحة الكرام، مساء الخير، لقد تم إزالة الشعار الذي أثار حفيظ بعض المتابعين، وسعيا منا لإرضاء عملائنا ومتابعينا سنصمم شعارا جديدا يلائم تطلعاتهم مع العلم بأن ما ورد من خطأ في الشعار هو خطأ غير مقصود، وليس له أي أبعاد سياسية أو خلافه، مرة أخرى نوكد على مبدأ احترامنا للدولة المصرية حكومة وشعبا.