بدائل الثانوى العام.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة مياه الشرب بالبحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، فتح باب القبول والتقدم إلكترونيا للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة للحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024، وذلك بحد أدنى 260 درجة ويبدء التقديم من يوم الاحد 23 من الشهر الجارى وحتى الخميس 11/7/2024 وقد أشارت المدرسة فى شروطها أن التقديم سيكون للاعلى مجموعا.

وتعد مدرسة المياة من المدارس البديلة لمدارس الثانوية العادية، والتى لها فرصة للعمل داخل شركة مياة الشرب والصرف الصحى

وجاءت شروط القبول في المدرسة الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة كالاتي



