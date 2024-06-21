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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بلباو يعلق على إمكانية رحيل ويليامز بعد تألقه في يورو 2024

نيكو ويليامز
نيكو ويليامز

جذب نيكو ويليامز نجم فريق اتلتيك بلباو الأنظار إليه بشدة بعد تألقه اللافت خلال مشاركته مع منتخب اسبانيا في منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024.

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نجوم واعدة في سماء اليورو ( 2 ) : نيكو ويليامز ( أسبانيا )

ولعب نيكو ويليامز دوراً بارزاً في فوز المنتخب الإسباني مساء أمس على نظيره الإيطالي بهدف نظيف ليضمن اللاروخا التأهل لثمن نهائي البطولة.

وعلق جون يوريارتي رئيس نادي اتلتيك بلباو الإسباني على إمكانية رحيل نيكو ويليامز لفريق جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية قائلاً: “ الإهتمام بضم نيكو ويليامز طبيعي لكنه سعيد هنا في بلباو”.

وأضاف: “ لقد قدم موسماً مميزاً والآن يظهر بشكل مميز أيضاً في اليورو، نحن لسنا قلقين ”.

ويمتلك نيكو ويليامز شرطاً جزائياً في عقده مع أتلتيك بلباو بقيمة 58 مليون يورو، حيث يحظى اللاعب بإهتمام كبير من عدة أندية في مقدمتها برشلونة الإسباني إضافة لعدة أندية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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