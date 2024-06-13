نجوم واعدة في سماء اليورو ( 2 ) : نيكو ويليامز ( أسبانيا )

يعد نيكو ويليامز احد اهم المواهب الكروية التي سيقدمها منتخب أسبانيا خلال بطولة يورو 2024 وهو يحمل على عاتقه قيادة هجوم المنتخب الاسباني من الجهة اليسرى والذي يعول عليه كثيرا المدير الفني للمنتخب الاسباني الذي يجد نفسه في مجموعة شديدة العوبة الى جانب منتخبات ايطاليا و كرواتيا وألبانيا الحلقة الاضعف في تلك المجموعة .

يلعب نيكو ويليامز ناحية الجناح الايسر سواء في ناديه أتلتيك بيلباو او في المنتخب الاسباني ويميل كثيرا للدخول الى داخل الملعب ليتسطيع التسديد بقدمه اليمني القوية بسهولة كما انه يمتلك قدما يسرى متميزة يستطيع من خلالها تشكيل خطورة كبيرة على مرمى المنافسين من خلال العرضيات الناجحة لزملائه المهاجمين .

مهارات نيكو ويليامز الاستثنائية تمنحه ميزة اخرى وهي انه لاعب لا يمكن توقع ما سيقوم به بعد استلامة للكرة كما مختلف كثيرا عن اغلب نجوم الكرة الاسبانية في الاونة الاخيرة وهم في اغلبهم من لاعبي خط الوسط الا ان نيكو ويليامز لاعب منطلق و سريع .

على عكس الكثير من الاعبين الشباب خاصة في مركز الجناح المهاجم الذين يتم انتقادهم بسبب ادائهم الاستعراضي وضعف الانتاج التهديفي الا ان نيكو ويليامز نجح ان يكون اكثر الاعبين مساهمة في الاهداف في الدوري الاسباني برصيد 10 تمريرات حاسمة الى جانب كونه السابع في الدوري الاسباني من حيث الخطورة على المرمى حيث نجح في انهاء 43 هجمة بالتسديد على المرمى وهو امر ايجابي للغاية في المهاجم الاسباني الشاب .

يملك نيكو ويليامز العديد من العروض للانتقال من ناديه الحالي اتلتيك بيلباو الا انه حتى الان متمسك بوجوده في النادي الباسكي الا ان المؤكد عقب يورو 2024 ربما نجده في نادي من الصف الاول اوربيا .