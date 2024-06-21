المراكز التكنولوجية تتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الأحد

تواصل المراكز التكنولوجية في الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية العمل بدءًا من الأحد المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تتلقى المراكز طلبات واستفسارات المواطنين بشأن

التصالح فى مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

وكان قد شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي التيسير علي المواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء، مؤكدا علي ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين وذوي الاعاقة وكبار السن في مراكز التكنولوجية الموجودة في المحافظات.