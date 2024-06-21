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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المراكز التكنولوجية تتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء الأحد

مخالفات البناء
مخالفات البناء

تواصل المراكز التكنولوجية في الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية العمل بدءًا من الأحد المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تتلقى المراكز طلبات واستفسارات المواطنين بشأن 

التصالح فى مخالفات البناء وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

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وكان قد شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  علي التيسير علي المواطنين لتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء،  مؤكدا علي ضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين وذوي الاعاقة وكبار السن في مراكز التكنولوجية الموجودة في المحافظات.

 

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