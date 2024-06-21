عبد الإله المالكي يطلب الرحيل عن الهلال السعودي

طالب عبد الإله المالكي لاعب فريق الهلال السعودي غدارة ناديه بالرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية أن المالكي يبحث عن خوض تجربه جديدة خلال الموسم المقبل للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات والإنضمام لصفوف المنتخب السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي الهلال وافقت على طلب المالكي بإعارته لمدة موسم واحد ثم عودته مجدداً لصفوف “الزعيم” بنهاية الموسم المقبل.

ويفاضل عبد الإله المالكي في الوقت الحالي بين عدة عروض من أندية بالدوري السعودي قبل اتخاذ قرار نهائي.

وإبتعد عبد الإله المالكي المنضم في 2022 قادماً من إتحاد جدة عن التشكيلة الأساسية للهلال في الموسم الماضي تحت قيادة مديره الفني البرتغالي خورخي خيسوس