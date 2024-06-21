استقرار نسبي .. أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 21 يونيو 2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية نحو 3150 جنيها وهي نفس مستويات أسعار الذهب أمس.

أسعار الذهب الآن في مصر:

عيار 24 يسجل 3600 جنيها.

عيار 21 يسجل 3150 جنيها.

عيار 18 يسجل 2700 جنيه.

عيار 14 يسجل 2100 جنيه.

الجنيه الذهب 25200 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

توقع سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب، أن الأسواق لن تشهد رواج فى عيد الأضحى، مرجعًا ذلك إلى أن عيد الأضحى يختلف كثيراً عن عيد الفطر لأن أولويات الأسرة المصرية تكون لشراء الأضاحى وليس شراء الذهب أو شراء المشغولات للشبكة.

ورجح "عبد الحكيم" أن يعود الطلب فى الانتظام بالأسواق بعد العيد بفترة تصل إلى 10 أيام تقريبًا مع عودة الحجاج، حيث يقوم البعض بشراء الذهب بما تبقى لديهم من مدخرات عقب العودة إلى أرض الوطن.

تتجه أسعار الذهب، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لتحقيق مكسب أسبوعي للمرة الثانية على التوالي، مدفوعة بالطلب على أصول الملاذ الآمن وسط توتر في الشرق الأوسط وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

تحديث الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2360.95 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين خلال الجلسة السابقة. وتقدم المعدن بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2374.60 دولار.

وقال كلفين وونغ كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا "على المدى القصير، الدافع الحالي لتحرك الذهب صعودا هو في المقام الأول تزايد التوتر الجيوسياسي، خاصة بعد الأنباء المتعلقة بالهجوم على غزة".أسفرت عدة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة الخميس إلى مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وأضاف وونغ "تتطلع السوق الآن إلى احتمالية خفض لسعر الفائدة بعد سبتمبر، مما قد يدعم الذهب، ويبقيه فوق مستوى 2300 دولار".