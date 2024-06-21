زحام كبير بشواطئ الإسكندرية لقضاء "الويك إند"

المواطنون يهربون من ارتفاع الحرارة للشواطئ

شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، إقبال كبير من المصطافين والزائرين تزامنا مع اجازة " الويك اند " نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة، لجأ عدد كبير من المواطنين إلى الشواطئ هربًا من موجة الطقس السيئ، واستقبلت الشواطئ أعدادًا كبيرة من المصطافين للاستمتاع بالشواطئ والسباحة للتغلب على الأجواء الحارة. سجلت شواطئ الإسكندرية أرقامًا قياسية، إذ استقبل 52 شاطئًا ما يفوق المليون زائر وهو العدد الأكبر هذا العام ومنذ انطلاق الموسم الصيفي.

"رحلات اليوم الواحد"

وتصدرت ما يعرف بـ"رحلات اليوم الواحد" القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، المشهد على شواطئ الإسكندرية، ما ساهم في رفع نسبة الإشغال وخاصة في شواطئ شرق والتي وصلت أغلبها لنسب 100% وأغلقت أبوابها وجرى توجيه الزائرين إلى شواطئ أقل في نسب الإشغال.

وانتشر على الشواطئ بائعو القبعات لبيعها للمصطافين بأسعار متوسطة لمساعدتهم على مواجهة أشعة الشمس، وكذا انتشر عدد كبير من بائعى المثلجات والمشروبات الغازية داخل وخارج وحول الشواطئ.

"الرايات الخضراء"

رفعت شواطئ شرق الإسكندرية بمناطق ميامي والمندرة وسيدي بشر، الرايات الخضراء، والتي تعني أن السباحة آمنة تمامًا، بينما رفعت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية التي تقل فيها حواجز الأمواج الرايات الصفراء التحذيرية، فيما طالبت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين توخي الحيطة والحذر عند النزول لمياه البحر.

"نسبة الاشغال 70%"

وازدحمت الشواطئ، خصوصًا في القطاع الشرقي، منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تجاوزت نسب الإشغال 70%، مما أدى إلى امتلاء العديد من الشواطئ عن آخرها، وتزينت سواحل الإسكندرية بألوان الفرح، حيث اصطفّت العائلات على الرمال البيضاء، بينما لعب الأطفال بمرح في مياه البحر، وعلت أصوات الضحك واللعب في أجواء ساحرة.

"تحديرات السياحة والمصايف"

وضعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عددًا من الضوابط والإرشادات للاستمتاع بقضاء يوم ممتع على الشاطئ، منها: ضرورة اتباع تعليمات المنقذ المتواجد فى برج المراقبة الذى يقوم بتوجيه الرواد للسباحة فى الأماكن الآمنة، وعدم تخطى الحبال العائمة بعمق البحر، كما حذرت من نزول البحر فى غير مواعيد تواجد منظومة الإنقاذ التى تتواجد على الشواطئ من 7 صباحًا إلى 7 مساءً.

ومن بين الضوابط والتعليمات، عدم من نزول البحر للأطفال أقل من 10 سنوات بدون مرافق، مع ضرورة ارتداء "اللايف جاكيت" عند ركوب البدالات والألعاب المائية داخل البحر، وعدم السباحة فى البحر عند رفع الراية الحمراء التى تحذر من خطورة البحر فى بعض الأوقات بسبب ارتفاع الأمواج والتيارات البحرية.

وحذرت الإدارة أيضًا من اصطحاب الحيوانات عند الدخول إلى الشاطئ، أو اصطحاب الممنوعات مثل مواقد الغاز، والشيشة، والكحوليات، حيث سيتم مصادرتها فورًا، مع منع الخروج للكورنيش بالمايوه حيث أطلقت الإدارة العام الماضي مبادرة لمنع خروج المصطافين ورواد الشاطئ، إلى الطرق الرئيسية والسير على الكورنيش بملابس البحر "المايوه" حفاظًا على الآداب العامة والمظهر الحضارى اللائق بمدينة الإسكندرية، كما حذرت من لعب الكرة على الشواطئ، إلا فى المناطق المخصصة لذلك وفى الشواطئ ذات المساحة الرملية.

وأكدت الإدارة جاهزية منظومة الحجز الالكترونى التى نجحت بشكل كبير فى الصيف الماضى فى تقليل الازدحام أمام بوابات الشواطئ، والتأكيد على استمرار تواجد المفتشين على الشواطئ الأمر الذى ساعد فى تحقيق الانضباط على شواطئ الإسكندرية طوال العام الماضى وكذلك متابعة الإصلاحات فى كافة الشواطئ سواء المؤجرة، أو الشواطئ التى تديرها المحافظة، والتى لا تتوقف بها الإصلاحات نظرًا لتواجد العمال بصفة مستمرة لإصلاح التلفيات وإعادة الأوضاع كما كانت وللأفضل، مع رفع كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من خمسمائة شمسية لتكون جاهزة وبحالة جيدة لاستقبال الرواد.

وحددت الإدارة أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية بنطاق حى العجمى، سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا للفرد، أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الأنفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية.

"أسعار الشواطئ"

وعن أسعار شواطئ الخدمة لمن يطلبها وعددها 29 شاطئًا، فتم تحديد رسم الدخول بسعر 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئًا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.

أما عن الشواطئ المتاحة حتي انتهاء توسيع الكورنيش وهي: شاطئ البوريفاج الشرقي تذكرة الدخول للفرد 25 جنيهًا، وشاطئ جزيرة الدهب تذكرة الدخول للفرد 25 جنيهًا، وشاطئ محمود سعيد تذكرة الدخول للفرد 25 جنيهًا، وشاطئ ميرامار الشرقي تذكرة الدخول للفرد 15 جنيهًا، وشاطئ ميرامار الأوسط تذكرة الدخول للفرد 15 جنيهًا، وشاطئ إدوار خراط تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات، وشاطئ سيدي بشر المميز تذكرة الدخول للفرد 15 جنيهًا، وشاطئ جليم العام تذكرة الدخول للفرد 5 جنيهات، وشاطئ ستانلي السياحي تذكرة الدخول للفرد 25 جنيهًا، وشاطئ السلسلة المميز تذكرة الدخول للفرد 15 جنيهًا، وشاطئ سيد درويش المجاني، وشاطئ رأس التين الغربي تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات، وشاطئ رأس التين الشرقي تذكرة الدخول للفرد 15 جنيهًا، وشاطئ باب البحر تذكرة الدخول للفرد 7 جنيهات، وشاطئ الأنفوشي تذكرة الدخول للفرد 10 جنيهات، وشاطئ بحري المميز، تذكرة الدخول للفرد 15 جنيهًا.