محافظ المنوفية يتابع منظومة التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود لجان التصالح علي مخالفات البناء، خلال الفترات الصباحية والمسائية بالمراكز التكنولوجية بكافة أرجاء المحافظة، للتأكد من إنتظام سير منظومة العمل وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمواطنين بهدف توفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.

جهود لجان التصالح علي مخالفات البناء

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة .

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح ، وكذا سرعة أرشفة الملفات وإصدار شهادات البيانات للملفات المستوفية الأوراق تمهيداً لإستخراج نماذج 8 النهائية لحصول المواطن والدولة علي حقوقهم وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.