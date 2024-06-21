بوسي تتألق في أحدث ظهور بشواطئ الجونة (شاهد)

شاركت الفنانة بوسي جمهورها بمجموعة من الصور ترصد استجمامها بأحد شواطئ الجونة وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام.

وظهرت بوسي بإطلالة صيفية حيث ارتدت فستان شيفون بالألوان الأسود والرمادي ، كما اختارت ان تترك شعرها الأسود متطايرًا ، ولم تتكلف في وضع المكياج واكتفت بأحمر شفاة باللون البني .

طلاق المطربة بوسي ورجل الأعمال هشام ربيع

وحصلت بوسي مؤخرًا على الطلاق من رجل الأعمال المصري هشام ربيع، حيث أعلن الأخير انفصاله رسميًا بعد أيام من إعلان برائته من القضية الملفقة له.

وكشف ربيع كواليس الطلاق، موضحا أن السبب الرئيسي لانفصالهما هو عدم وقوفها بجانبه في أزمته الأخيرة عندما دخل السجن .

وفي مايو 2022 احتفلت بوسي بزفافها في حضور عدد من الفنانين أبرزهم، مصطفي حجاج، شريف باهر، ناصر سيف، لمياء عبد الحميد، المطرب حكيم، ريم البارودي، هنادي مهنا، وفاء عامر، ميرهان حسين، أحمد خالد صالح، إضافة إلى عدد من أصدقاء المطربة.

آخر أعمال المطربة بوسي

وطرحت بوسي مؤخرًا أغنيتها الجديدة "بحبك أنا" عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعاون مع شركة روتانا، كما أثارت بوسي مؤخرا حماس جمهورها لعمل فني جديد من المنتظر أن تقدمه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، صورة لها من داخل الاستوديو الذي تسجل به أغنيتها الجديدة ،وعلقت قائلة: "قريبا".