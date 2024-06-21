كأس العالم فأل سيء لـ الأرجنتين في كوبا 2024

يدخل منتخب الأرجنتين منافسات كوبا أمريكا كحامل للقب كما أنه يخوض منافسات البطولة المسابقة كبطل لكأس العالم، للمرة الثالثة في تاريخها.



وخاضت الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا كبطلة للعالم 3 مرات، وجاءت المرة الأولى في 1979 وخرجت كتيبة التانجو من الدور الأول باحتلال المركز الثالث والأخير في المجموعة الثانية خلف البرازيل وبوليفيا.

أما في نسخة 1987 فحل رفاق دييجو مارادونا في المركز الرابع رغم استضافة البطولة، خلف أوروجواي وتشيلي وكولومبيا.

وأهدرت الأرجنتين فرصة التتويج بالكوبا أمريكا في نسخة 1989 وهي بطلة للعالم، بعدما جاءت ثالثة خلف البرازيل وأوروجواي.

وتأمل الأرجنتين أن تحقق لقب كوبا أمريكا 2024، لأول مرة وهي بطلة للعالم، ولكنها تعلم جيداً ان المهمة في غاية الصعوبة، في وجود منتخبات من عينه البرازيل وأوروجواي.