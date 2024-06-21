ناقد رياضي: غياب 14 لاعبًا صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة فاركو بالدوري

أكد الناقد الرياضي محمد عصام، أن مباراة اليوم التي تجمع الزمالك وفاركو، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 من عمر الدوري الممتاز، ستكون صعبة على الفارس الأبيض، خصوصًا بعد الهزيمة الأخيرة أمام المصري بهدفين لهدف.

مباراة الزمالك والمصري في الجولة الماضية من الدوري الممتاز شهدت العديد من الأحداث:

قال عصام، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وعبيدة أمير، مذيعا برنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مباراة الزمالك والمصري في الجولة الماضية من الدوري الممتاز شهدت العديد من الأحداث، أبرزها «خسارة الفريق- الحالة العصبية التي كان عليها لاعبو الزمالك والمدير الفني- انفعالات اللاعبين والجهاز الفني على حكم المباراة- حصول عدد كبير من لاعبي الزمالك على بطاقات صفراء».

وتابع: قائمة الزمالك في مباراة فاركو تشهد غيابات كثيرة ومؤثرة من لاعبي الفارس الأبيض، سواء كانت بداعي الإيقاف، أو الإصابة، أو الاستبعاد، حيث يغيب 14 لاعبًا بالكامل عن الزمالك في مباراة اليوم.

محمد عواد حارس الزمالك سيغيب عن مباراة اليوم:

وأوضح، أن الحارس محمد عواد، حارس الزمالك ،سيغيب عن مباراة اليوم لإيقافه وتحويله للتحقيق بسبب انفعاله على زميله في مباراة المصري.

وأكمل: «المباراة صعبة على نادي الزمالك في ظل الغيابات الحالية، كما أن الأجواء الحالية بالفارس الأبيض صعبة، وكل هذه الظروف تنعكس سلبًا على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم».

وتتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد المقاولون بالجبل الأخضر لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك وفاركو، المؤجلة من الأسبوع 12 لبطولة الدوري الممتاز.

يدخل فريق الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز مباراة اليوم بحثًا عن تعويض خسارته في المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.

ويحاول الزمالك تحسين موقعه بجدول ترتيب المسابقة، حيث يحتل المركز 11 برصيد 31 نقطة قبل استكماله باقي المباريات المؤجلة.

كما يخوض الزمالك في لقاء اليوم تحديًا من نوع خاص في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، سواء بداعي الإصابة أو الإيقافات.

ويغيب 3 لاعبين عن تشكيلة الفارس الأبيض بسبب الحصول على الإنذار الثالث، وهم أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداى وعماد دونجا وأيضًا إيقاف حارس المرمى محمد عواد وإحالته للتحقيق بعد واقعة اشتباكه مع زميله حسام عبدالمجيد، وكذلك إصابات شيكابالا ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وسيف الجزيري.

أما فريق فاركو فإنه يحتل المركز الخامس عشر برصيد ٢٢ نقطة ويسعى الجهاز الفني، بقيادة أحمد خطاب، لتحسين مركزه فى جدول المسابقة بعد التعادل المثير الذى حققه أمام فريق زد بهدفين الثلاثاء الماضي.

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.