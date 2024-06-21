موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري.. والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة، إلى ملعب ستاد المقاولون بالجبل الأخضر، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الزمالك وفاركو المؤجلة من الأسبوع 12 لبطولة الدوري الممتاز.

يدخل فريق الزمالك، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز، مباراة اليوم بحثًا عن تعويض خسارته في المباراة الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.

ويحاول الزمالك تحسين موقعه بجدول ترتيب المسابقة، حيث يحتل المركز 11 برصيد 31 نقطة قبل استكماله باقي المباريات المؤجلة.

كما يخوض الزمالك في لقاء اليوم تحديًا من نوع خاص في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين، سواء بداعي الإصابة، أو الإيقافات.

ويغيب 3 لاعبين عن تشكيلة الفارس الأبيض بسبب الحصول على الإنذار الثالث، وهم أحمد سيد زيزو وإبراهيما نداى وعماد دونجا، وأيضًا إيقاف حارس المرمى محمد عواد وإحالته للتحقيق بعد واقعة اشتباكه مع زميله حسام عبدالمجيد، وكذلك إصابات شيكابالا ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وسيف الجزيري.

أما فريق فاركو فإنه يحتل المركز الخامس عشر برصيد ٢٢ نقطه، ويسعى الجهاز الفني بقيادة أحمد خطاب لتحسين مركزه فى جدول المسابقة بعد التعادل المثير الذى حققه أمام فريق زد بهدفين الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري:

تنطلق مباراة الزمالك وفاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو:

تنقل مباراة الزمالك وفاركو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس.