دراسة تكشف علاقة تناول الأجبان بالصحة العقلية

أوضحت نتائج دراسة حديثة أجراها فريق من كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ أعلى 2.3 مليون شخص أن استهلاك الجبن يوفر فوائد غير متوقعة للصحة.

وبحث الباحثون خلال الدراسة في تأثير الصحة العقلية على الشيخوخة، ووجدوا أن الصحة العقلية هي المساهم الأكثر أهمية في الشيخوخة الصحية وطول العمر، ولاحظوا أن هناك أيضا علاقة قوية بين استهلاك الجبن والشيخوخة الصحية.

واقترحت الدراسة، التي قادها البروفيسور تيان جي وانغ، أن الأشخاص السعداء يعيشون عمرا أطول، بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وبمقارنة النتائج المتعلقة بالتوقعات الإيجابية وأعراض الاكتئاب والعصابية والرضا عن الحياة مع المشكلات الصحية المرتبطة بالعمر، وجد الباحثون أن تدهور الصحة العقلية مرتبط بالسلوكيات والأمراض المعروفة بتقصير العمر الافتراضي.

وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن أولئك الذين أبلغوا عن أفضل مستويات للصحة العقلية والقدرة على تحمل التوتر بدا أنهم يأكلون المزيد من الجبن.

وباستخدام 33 عاملا لربط الصحة العقلية بالشيخوخة الجسدية، وجد الباحثون أنه على الرغم من أن الجبن لم يكن مسؤولا بشكل مباشر عن طول العمر، إلا أن تناول كميات أكبر من الجبن والفاكهة كان مساهما بارزا في تحقيق درجات عالية من الرفاهية.

وفي الواقع، كان لدى أولئك الذين أبلغوا عن تناول الجبن تأثير إيجابي بنسبة 3.67 % على عوامل الشيخوخة الصحية. في حين كان التأثير الإيجابي لتناول المزيد من الفاكهة بنسة 1.96%.

ويشير الباحثون إلى أن طبيعة هذا الارتباط ما تزال غير واضحة وتتطلب المزيد من الدراسات.

وتشمل السلوكيات وخيارات نمط الحياة التي خفضت بشكل كبير درجة الشيخوخة الصحية مشاهدة التلفاز، والتدخين، واستخدام الأدوية، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، والسكتة الدماغية، وتصلب الشرايين التاجية، وأمراض القلب الإقفارية.

وأوضح وانغ: "نتائجنا تؤكد أهمية إعطاء الأولوية للرفاهية العقلية في السياسات الصحية الموجهة نحو الشيخوخة الصحية".

واقترح أن البقاء نشطا وتقييد مشاهدة التلفزيون وتجنب التدخين يمكن أن يعزز الوظيفة الإدراكية ويمنع الأمراض الشائعة.

وباستخدام تقنية تسمى "العشوائية المندلية" لتحليل الحمض النووي للمشاركين، وجد الباحثون أن الذين يتمتعون بصحة عقلية أفضل يميلون إلى أن يكونوا أكثر صحة مع تقدمهم في السن.