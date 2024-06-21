ميسي: مباراة كندا كانت صعبة.. وتحلينا بالصبر حتى تسجيل الأهداف

تحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن انتصارهم في المباراة الأولى في بطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز على كندا بهدفين نظيفين، في حملة الدفاع عن اللقب.

قال ميسي في تصريحات عقب نهاية المباراة: "كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وبدنية للغاية، في الشوط الأول لم تكن هناك مساحة كافية، لحسن الحظ وجدنا الهدف بسرعة في الشوط الثاني، ولكن حتى مع ذلك كان الأمر معقدًا".

وواصل ميسي: "كان لدينا الصبر للاستحواذ على الكرة، وتحريكها من جانب إلى آخر، يلعب معظم المنافسين ضدنا بشكل مختلف، ويجب أن نحافظ على السيطرة".

وقدم ميسي مستويات مميزة في المباراة وصنع هدف فريقه الثاني، بالإضافة لصناعة ٦ فرص محققة للتسجيل.

وفاز منتخب الأرجنتين على كندا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا.

أحرز جوليان ألفاريز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة 49 من عمر المباراة من تسديدة سكنت شباك كندا ، ليتقدم التانجو بأولى أهداف اللقاء.

ثم سجل لاوتارو مارتينيز مهاجم الأرجنتين الهدف الثاني لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، بعد تمريرة من ليونيل ميسي للاعب الذي سددها في شباك الخصم.

حصل منتخب الأرجنتين على الثلاث نقاط الأولى في حملة دفاعه عن لقبه المتوج به بعدما حصد بطولة كوبا أمريكا الأخيرة على حساب البرازيل.

يقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى ضمن منافسات كوبا أمريكا 2024 بجانب كل من، كندا وتشيلي، و بيرو.

يلتقي منتخب الأرجنتين مع تشيلي فجر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.